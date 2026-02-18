Pkw stürzt in Ache: Zwei Verletzte bei Unfall in Kirchberg

Intensiver Einsatz für die Feuerwehr Kirchberg: Am Dienstag ereignete sich auf der L203 (Aschauer Straße) in Kirchberg in Tirol ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 65-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw vom Ortszentrum Kirchberg in Richtung Aschau unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug fuhr über die Böschung hinunter und kam schließlich in der Aschauer Ache auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.



Der Lenker konnte sich weitgehend selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Seine 61-jährige Beifahrerin musste hingegen von den Mitgliedern der Feuerwehr mithilfe eines Kranfahrzeugs aus dem Pkw geborgen werden. Beide Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen, die Frau mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von der Feuerwehr aus der Ache geborgen.

Die L203 war im Bereich der Unfallstelle eine halbe Stunde vollständig gesperrt.