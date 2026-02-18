Faschingsfreude bei Edelraute

Am Freitag, dem 13. Februar, veranstaltete die Kindergruppe des Trachtenverein Edelraute St. Johann in Tirol eine Faschingsfeier mit abwechslungsreichem Programm.



Zahlreiche Kinder erschienen in fantasievollen Kostümen und sorgten von Beginn an für eine fröhliche Atmosphäre. Bei verschiedenen Spielen, gemeinsamer Musik und viel Bewegung stand der Spaß im Vordergrund. Zwischendurch stärkten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kleinen Snacks und Getränken, bevor das bunte Treiben fortgesetzt wurde.



Die Betreuerinnen und Betreuer zeigten sich erfreut über die große Begeisterung und das harmonische Miteinander innerhalb der Gruppe. Im Anschluss an die Kinderfeier fand die Faschingsprobe der Erwachsenen statt. Mit Engagement und Humor wurde am Programm gearbeitet und an Details gefeilt. Dabei war der gute Zusammenhalt innerhalb des Vereins deutlich spürbar.