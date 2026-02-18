Frauen und Mädche in Not werden von empathischen, gut ausgebildeten Beraterinnen betreut.
Foto: Chat GPT
18. Februar 2026
Seit 15 Jahren
Hilfe von Frauen für Frauen in Not
Seit 15 Jahren ist das Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel in St. Johann eine zentrale Anlaufstelle für Frauen und Mädchen in belastenden Lebenssituationen. Der aktuelle Tätigkeitsbericht 2025 zeigt deutlich: Der Bedarf ist hoch – und die Hilfe wirkt.
Unterstützung in Krisensituationen
Ziel der Mitarbeitenden in der Beratungsstelle ist es, Frauen niederschwellig zu unterstützen, ihnen in akuten Krise ...