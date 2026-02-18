Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Erneut weniger Lehrlinge im Bezirk
Kitzbüheler Anzeiger
Lehrlinge
Foto: AMS/Potter
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Galehr
18. Februar 2026

Erneut weniger Lehrlinge im Bezirk

Die aktuellen Lehrlingszahlen aus dem Bezirk Kitzbühel spiegeln den allgemeinen Tiroltrend wider: Mit Stand 31. Dezember 2025 gibt es 811 Lehrlinge, davon 195 Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Das sind um rund 8,5 Prozent weniger als noch 2024. Auch tirolweit kam es wie berichtet zu einem Rückgang – konkret von 10.125 Ende des Jahres 2024 auf mittlerweile 9.700. Dabei, sagt Kitzbühels AMS-Leiter Manfred Dag, startet ein junger Mensch, der sich für die duale Ausbildung e ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche