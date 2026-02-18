Erneut weniger Lehrlinge im Bezirk

Die aktuellen Lehrlingszahlen aus dem Bezirk Kitzbühel spiegeln den allgemeinen Tiroltrend wider: Mit Stand 31. Dezember 2025 gibt es 811 Lehrlinge, davon 195 Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Das sind um rund 8,5 Prozent weniger als noch 2024. Auch tirolweit kam es wie berichtet zu einem Rückgang – konkret von 10.125 Ende des Jahres 2024 auf mittlerweile 9.700. Dabei, sagt Kitzbühels AMS-Leiter Manfred Dag, startet ein junger Mensch, der sich für die duale Ausbildung e ...