Wintercamping: Tirol ist Spitzenreiter bei den Übernachtungen

Auch im ersten Halbjahr 2026 blieb Camping eine der beliebtesten Urlaubsformen in Österreich. Mit rund 2,9 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen steht weiterhin ein sehr hoher Wert zu Buche. Gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres entspricht dies einem leichten Rückgang von 3,6 Prozent (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖCC). „Bereits seit Jahren beobachten wir, dass Camping auch in den Wintermonaten immer populärer wird. Tirol ist dabei mit Abstand das beliebteste Bundesland“, so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs. Im ersten Halbjahr 2026 wurde somit am häufigsten in Tirol (916.919 Nächtigungen) gecampt, Kärnten liegt mit 654.838 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (309.036) belegt den dritten Platz, gefolgt von der Steiermark (291.383).





Schon lange nicht nur Sommer-Urlaubsform

„Camping ist schon lange nicht mehr nur eine Sommer-Urlaubsform – das zeigt sich auch daran, dass in Tirol vor allem in den Wintermonaten Jänner und Februar sowie während der Skisaison bis März am häufigsten gecampt wurde – und zwar mit deutlichem Vorsprung. In der wärmeren Jahreszeit konnte hingegen vor allem Kärnten punkten“, sagt Mehlmauer.