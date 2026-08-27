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Kitzbüheler Anzeiger
Symbolfoto Betriebsübergaben
Foto: ChatGPT-generiert

Wirtschaft

von Kitzbüheler Anzeiger
27. August 2026

In Tirol gab es 780 Betriebsnachfolgen

Die Unternehmensnachfolge bleibt eine tragende Säule des Wirtschaftsstandorts Tirol. Im Jahr 2025 wurden 780 Unternehmen erfolgreich übernommen. Das entspricht einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Tirol vereint damit 9,5 Prozent aller Unternehmensübernahmen in Österreich und weist eine Übernahmeintensität von 1,5 Prozent auf.

„Bei einer Betriebsübergabe wird weit mehr als ein Schlüssel weitergereicht. Es geht um Arbeitsplätze, Know-how und oft um ein Lebenswerk, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Jede erfolgreiche Nachfolge sorgt dafür, dass dieses Lebenswerk erhalten bleibt“, betont Barbara Thaler, Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol.

Meiste Übernahmen in Gewerbe und Handwerk
2025 wurden österreichweit 8.202 Unternehmensübernahmen registriert. Die meisten Übernahmen entfielen auf die Sparten Gewerbe und Handwerk (30,5 %), Tourismus und Freizeitwirtschaft (25,1 %), Handel (19,9 %) sowie Information und Consulting (17,6 %). Die übernahmestärkste Fachgruppe war die Gastronomie mit 1.575 Unternehmensübernahmen. „Eine erfolgreiche Nachfolge beginnt lange vor der Unterschrift – mit einer guten Vorbereitung und einem klaren Plan“, so Barbara Thaler.

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