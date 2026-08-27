Bei der 27. Jahrestagung des Tiroler Bauernstandls in St. Anton am Arlberg waren auch zwei Produzenten aus dem Bezirk Kitzbühel mit dabei: Bäckermeister Christian Hirzinger und Johann Kammerlander aus Westendorf, bekannt als „Fasslbauer“, präsentierten bei der Produzentenmesse im Kongresszentrum „Arlberg WellCom“ ihre regionalen Spezialitäten. Mit frischem, knusprigem Brot und verschiedenen Gebäcksorten sowie hochwertigen Schaf- und Kuhmilchprodukt ...