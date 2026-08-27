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  3. Produzenten aus dem Bezirk Kitzbühel begeisterten bei der 27. Tiroler Bauernstandl-Jahrestagung
Kitzbüheler Anzeiger
Tiroler Bauernstandl

Vereint für Geschmack und Qualität: Tiroler Bauernstandl-Gründer Wolfgang Obermüller, Bäckermeister Christian Hirzinger, Fasslbauer Johann Kammerlander und Käsesommelier Harald Weidacher.

Foto: Wendling
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
27. August 2026

Produzenten aus dem Bezirk Kitzbühel begeisterten bei der
27. Tiroler Bauernstandl-Jahrestagung

Bei der 27. Jahrestagung des Tiroler Bauernstandls in St. Anton am Arlberg waren auch zwei Produzenten aus dem Bezirk Kitzbühel mit dabei: Bäckermeister Christian Hirzinger und Johann Kammerlander aus Westendorf, bekannt als „Fasslbauer“, präsentierten bei der Produzentenmesse im Kongresszentrum „Arlberg WellCom“ ihre regionalen Spezialitäten. Mit frischem, knusprigem Brot und verschiedenen Gebäcksorten sowie hochwertigen Schaf- und Kuhmilchprodukt ...

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