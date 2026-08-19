Arbeitslosigkeit am Tiefststand

Die Arbeitslosigkeit erreichte im Bezirk Kitzbühel saisonbedingt auch heuer in den Sommermonaten ihren Tiefststand. Ende Juli waren 622 Personen arbeitslos gemeldet. Trotz eines leichten Anstiegs von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr bleibt das Niveau sehr niedrig.



Mit einer Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent herrscht im Bezirk Vollbeschäftigung. Österreichweit weisen nur die Tiroler Bezirke Landeck und Reutte (je 1,9 %) sowie Lienz (2,0 %) noch nie ...