KINN-Frühstück im Weltraum

Donnerstag ist KINN-Tag. Wie berichtet gilt das seit Kurzem auch im Bezirk Kitzbühel. Im Rahmen von wiederkehrenden Frühstückstreffen tauschen sich dabei verschiedenste Menschen zu Themen rund um Künstliche Intelligenz aus. Vergangene Woche war der Weltraum in St. Johann Schauplatz eines solchen Treffens.



Startschuss fiel im November 2025

KINN startete im November 2025 mit regelmäßigen Vernetzungsveranstaltungen. Was zun ...