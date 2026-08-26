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Kitzbüheler Anzeiger
KINN Frühstück St. Johann

Es ist bereits eine kleine Tradition, dass es zum Abschluss der Treffen immer ein Gruppenfoto gibt – natürlich auch in St. Johann.

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

St. Johann

von Elisabeth Galehr
26. August 2026

KINN-Frühstück im Weltraum

Donnerstag ist KINN-Tag. Wie berichtet gilt das seit Kurzem auch im Bezirk Kitzbühel. Im Rahmen von wiederkehrenden Frühstückstreffen tauschen sich dabei verschiedenste Menschen zu Themen rund um Künstliche Intelligenz aus. Vergangene Woche war der Weltraum in St. Johann Schauplatz eines solchen Treffens.

Startschuss fiel im November 2025
KINN startete im November 2025 mit regelmäßigen Vernetzungsveranstaltungen. Was zun ...

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