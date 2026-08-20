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Kitzbüheler Anzeiger
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Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler, Peter Bucher und Bezirksstellenobmann Hermann Huber.

Foto: WKT

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
20. August 2026

Bucher: 80 Jahre Handwerk mit Tradition

Die Bucher Platten-Manufaktur in Fieberbrunn wurde für ihre 80-jährige unternehmerische Tätigkeit mit einer Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Tirol ausgezeichnet. Überreicht wurde die Auszeichnung von WK-Tirol-Präsidentin Barbara Thaler und WK-Bezirksobmann Hermann Huber. Mit der Ehrung würdigt die Wirtschaftskammer die langjährige Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens. Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 1946 von Anton Kapeller.

Seit 1981 führt Peter Bucher die Platten-Manufaktur in zweiter Generation weiter und entwickelt das traditionsreiche Handwerk mit viel Engagement weiter. Bis heute werden die Dachplatten in händischer Einzelfertigung in Fieberbrunn hergestellt. „Familienbetriebe wie dieser prägen unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig und tragen wesentlich dazu bei, wertvolles handwerkliches Wissen zu bewahren“, unterstreicht Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Hermann Huber.

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