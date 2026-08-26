80-Jahr-Jubiläum der Bergbahnen Westendorf

Die Bergbahnen Westendorf feierten kürzlich ihr 80-jähriges Bestehen: Am 8. August 1946 hatten 27 Gesellschafter das private Bergbahnunternehmen gegründet. Was in den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren mit einer kühnen Vision begann, ist heute eine der großen Erfolgsgeschichten der Tiroler Seilbahnwirtschaft: Der erste Sessellift zur Alpenrosenhütte, 1948 als „größter Skilift Österreichs“ eröffnet, legte den Grundstein für ein Unternehmen, das seit 1985 als Teil der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental – eines der größten und beliebtesten zusammenhängenden Skigebiete der Welt – Gäste aus aller Welt begeistert.



Den emotionalen Höhepunkt setzte Geschäftsführer Stefan Grafl bereits bei der Begrüßung: In Händen hielt er die originale Gründungsurkunde, die sein Großvater vor 80 Jahren bei der Gründung gezeichnet hatte – und machte damit die Wurzeln der Bergbahn greifbar, die bis zum 8. August 1946 zurückreichen. „Diese Urkunde steht für den Mut und die Weitsicht der Gründergeneration – und dafür, dass diese Wurzeln bis heute tragen“, so Grafl. Wie tief die Bergbahn im Ort verwurzelt ist, zeigte sich auch bei der Organisation des Jubiläums: Rund 90 Prozent aller an der Ausrichtung der Feier beteiligten Firmen waren Westendorfer Betriebe – von der Technik bis zur Kulinarik blieb die Wertschöpfung im Ort.

