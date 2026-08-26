Unterland-Auftakt für "Collective Afterwork" in Kirchberg

Mit dem ersten Collective Afterwork in Kirchberg startete das Netzwerk „Together“ nun auch im Tiroler Unterland. Zentrale Idee dahinter: keine steifen Gespräche, kein klassisches Visitenkarten-Sammeln und kein Pflichtprogramm. Beim ersten „Collective Afterwork“ stand vielmehr der persönliche Austausch im Mittelpunkt.



Rund 50 Besucher aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein folgten der Einladung. „Together“ hat seinen Ursprung in Innsbruck und ...