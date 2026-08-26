Lena Sponring, Hausherrin Susanne Mitterer, Stefanie Reitmaier, Laura Peintner und Michaela Kasper-Furtner eröffneten das erste Unterland-Treffen von Together – The Collective in Kirchberg.
Wirtschaft
Unterland-Auftakt für "Collective Afterwork" in Kirchberg
Mit dem ersten Collective Afterwork in Kirchberg startete das Netzwerk „Together“ nun auch im Tiroler Unterland. Zentrale Idee dahinter: keine steifen Gespräche, kein klassisches Visitenkarten-Sammeln und kein Pflichtprogramm. Beim ersten „Collective Afterwork“ stand vielmehr der persönliche Austausch im Mittelpunkt.
Rund 50 Besucher aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein folgten der Einladung. „Together“ hat seinen Ursprung in Innsbruck und ...