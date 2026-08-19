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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Angelina Wörgetter
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
19. August 2026

Bezirk: Sattes Plus bei den Gründerzahlen

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten lässt der Unternehmergeist im Bezirk Kitzbühel offenbar nicht nach, im Gegenteil. Das zeigt die aktuelle Gründungsstatistik für das erste Halbjahr 2026. Insgesamt kam es in den ersten sechs Monaten zu 193 Neugründungen. Das bedeutet eine satte Steigerung von rund neun Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Bezirk Kitzbühel vereint somit zehn Prozent aller Tiroler Neugründung ...

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