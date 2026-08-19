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Kitzbüheler Anzeiger
Netzwerk Handwerk Sommercamp 2026 Kirchberg
Foto: Elisabeth Galehr
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Wirtschaft

von Elisabeth Galehr
19. August 2026

Sommerworkshop: "Handwerk muss begeistern"

Seit 2017 bietet das Netzwerk Handwerk Workshops für Kinder an. Die Nachfrage danach ist groß, wie Koordinatorin Andrea Achrainer erzählt: „Für uns ist es eine Erfolgsgeschichte. Kinder kommen auf diese Art mit Handwerk in Berührung und wir können ihnen vor allem das regionale Handwerk näherbringen.“

Diesen Sommer macht das Format neben den Standorten Söll und Radfeld auch wieder in Kirchberg Station. Dort ging die Veranstaltung kürzlich in bewährter We ...

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