Sommerworkshop: "Handwerk muss begeistern"

Seit 2017 bietet das Netzwerk Handwerk Workshops für Kinder an. Die Nachfrage danach ist groß, wie Koordinatorin Andrea Achrainer erzählt: „Für uns ist es eine Erfolgsgeschichte. Kinder kommen auf diese Art mit Handwerk in Berührung und wir können ihnen vor allem das regionale Handwerk näherbringen.“



Diesen Sommer macht das Format neben den Standorten Söll und Radfeld auch wieder in Kirchberg Station. Dort ging die Veranstaltung kürzlich in bewährter We ...