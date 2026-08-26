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Kitzbüheler Anzeiger
KitzSki Senat der Wirtschaft

Vorstandsvorsitzender Anton Bodner (l.) und Vorstand Christian Wörister wurden in den Senat der Wirtschaft berufen.

Foto: KitzSki/Walch

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
26. August 2026

Bodner und Wörister im Senat der Wirtschaft

Die Bergbahn AG Kitzbühel freut sich über eine besondere Auszeichnung: Vorstandsvorsitzender Anton Bodner und Vorstand Christian Wörister wurden in den Senat der Wirtschaft Österreich berufen.

Im feierlichen Rahmen wurde die Berufungsurkunde von Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senat der Wirtschaft, Ludwig Stepan, Mitglied der Geschäftsleitung, sowie Senior-Repräsentant Stefan Unterweger überreicht. Der Senat der Wirtschaft Österreich ist eine parteiunabhängige Organisation und Interessenvertretung, die sich für eine ökosoziale und zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt.

Die Berufung ist eine besondere Anerkennung für unternehmerische Leistung und verantwortungsvolles Handeln. „Die Bergbahn AG Kitzbühel bedankt sich für diese besondere Anerkennung und sieht der künftigen Zusammenarbeit sowie dem Austausch mit großer Wertschätzung entgegen“, so das Unternehmen in einer Aussendung.

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