Frauen in der Unternehmensnachfolge: WeitSichtFrau lud zu Vernetzungstreffen

Das Netzwerk WeitSichtFrau lud vergangene Woche zu einem besonderen Abend rund um das Thema „Frauen in der Unternehmensnachfolge – zwischen Neustart, Herausforderung und Chance“ ein.

Rund 20 Teilnehmerinnen tauschten sich dabei über ein Thema aus, das weit über den wirtschaftlichen Aspekt hinausreicht.





Klarheit über die eigene Rolle

Andrea Aldosser, eine der Gründerinnen des Netzwerks, sprach dabei über die Erfolgsfak ...