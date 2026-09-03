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Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild Hohe Salve Landschaft Bezirk

Die wirtschaftliche Landschaft im Bezirk Kitzbühel ist breit gefächert. Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle.

Foto: Tirol Werbung_Jens Schwarz
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
03. September 2026

Was den Standort Kitzbühel ausmacht

Insgesamt 66.374 Einwohner, 6.015 aktive Wirtschaftskammermitglieder, 27.270 unselbständig Beschäftigte und mehr als sechs Millionen Nächtigungen: Die aktuelle Wirtschaftskammer-Broschüre „Zahlen und Fakten zur Wirtschaft 2026/27“ liefert ein breit gefächertes ökonomisches Bild des Standortes.

Die Daten zeigen einen Bezirk mit hoher Unternehmensdichte, starkem Tourismus und einer fast ausschließlich kleinbetrieblichen Wirtschaftsstrukt ...
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