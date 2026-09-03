Die wirtschaftliche Landschaft im Bezirk Kitzbühel ist breit gefächert. Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle.
Foto: Tirol Werbung_Jens Schwarz
03. September 2026
Was den Standort Kitzbühel ausmacht
Insgesamt 66.374 Einwohner, 6.015 aktive Wirtschaftskammermitglieder, 27.270 unselbständig Beschäftigte und mehr als sechs Millionen Nächtigungen: Die aktuelle Wirtschaftskammer-Broschüre „Zahlen und Fakten zur Wirtschaft 2026/27“ liefert ein breit gefächertes ökonomisches Bild des Standortes.
Die Daten zeigen einen Bezirk mit hoher Unternehmensdichte, starkem Tourismus und einer fast ausschließlich kleinbetrieblichen Wirtschaftsstrukt ...
Die Daten zeigen einen Bezirk mit hoher Unternehmensdichte, starkem Tourismus und einer fast ausschließlich kleinbetrieblichen Wirtschaftsstrukt ...