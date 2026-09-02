Von links: Lukas Helm (zerothird), Klaus Grössinger (OnSight Ventures), Hermann Hauser (Mitgründer ARM), Oberst Daniel Hikes-Wurm, Jasmin Güngör (OnSight Ventures), Valentin Stauber (Parity QC) sowie Thorsten Peisl vom Kitzbühel Digital Verein
Foto: Elisabeth Galehr
02. September 2026
Quantentechnologie – Die nächste Revolution hat schon begonnen
Die breite Masse der Bevölkerung hat sich gerade einmal an den Gedanken gewöhnt, dass Künstliche Intelligenz das Leben, wie wir es kennen, umkrempeln wird. Dabei wird schon seit einigen Jahren an den nächsten bahnbrechenden Errungenschaften gearbeitet: am Quantencomputer und an den daran anknüpfenden Entwicklungen.
Auf Basis quantenmechanischer Gesetze lassen sich sehr leistungsfähige Maschinen konstruieren, deren Rechenkapazität ihre „klassischen“ K ...
Auf Basis quantenmechanischer Gesetze lassen sich sehr leistungsfähige Maschinen konstruieren, deren Rechenkapazität ihre „klassischen“ K ...