Quantentechnologie – Die nächste Revolution hat schon begonnen

Die breite Masse der Bevölkerung hat sich gerade einmal an den Gedanken gewöhnt, dass Künstliche Intelligenz das Leben, wie wir es kennen, umkrempeln wird. Dabei wird schon seit einigen Jahren an den nächsten bahnbrechenden Errungenschaften gearbeitet: am Quantencomputer und an den daran anknüpfenden Entwicklungen.

Auf Basis quantenmechanischer Gesetze lassen sich sehr leistungsfähige Maschinen konstruieren, deren Rechenkapazität ihre „klassischen“ K ...