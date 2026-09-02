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  3. Landesrätin Hagele auf Betriebsbesuch bei Wörgartner
Kitzbüheler Anzeiger
Woergartner Johannes, Cornelia Hagele Betriebsbesuch

Landesrätin Cornelia Hagele und LA Peter Seiwald (r.) wurden von Johannes Wörgartner durch den Betrieb geführt.

Foto: Wirtschaftsbund Kitzbühel

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
02. September 2026

Hohe Besuch bei Wörgartner

Mit ihrer Sommertour ist Landesrätin Cornelia Hagele derzeit in allen Tiroler Bezirken unterwegs. Gemeinsam mit LA Peter Seiwald besuchte sie das Werk 3 der Firma Wörgartner in Fieberbrunn. Johannes Wörgartner gab dabei Einblicke in die Entwicklung des Familienunternehmens, aktuelle Projekte und die kontinuierlich ausgebauten Produktionsflächen am Standort.

Wörgartner wurde 1985 von Peter Wörgartner gegründet und wird bis heute als Familienunternehmen geführt. Das Unternehmen hat sich auf Fertigung mit Bihler-Stanzbiegetechnik sowie den dazugehörigen Werkzeugbau spezialisiert. „Wörgartner zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in unseren heimischen Familienunternehmen steckt. Solche Betriebe sichern Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Know-how direkt in der Region“, unterstreicht Landesrätin Hagele.
Im Mittelpunkt des Austauschs stand unter anderem das Thema MINT-Fachkräfte. Gerade für Betriebe wie Wörgartner sind gut ausgebildete Fachkräfte eine wesentliche Voraussetzung, um Produktion und Wertschöpfung in der Region zu halten. Auch die Rahmenbedingungen für Betriebe im ländlichen Raum wurden thematisiert.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt Wörgartner Maßstäbe: Mit einer der größten Photovoltaikanlagen im Bezirk Kitzbühel, einer Gesamtleistung von über 800 Kilowatt-Peak, deckt das Unternehmen bereits rund ein Drittel seines Stromverbrauchs selbst. Ergänzt wird dies durch die laufende Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Produktionshallen.

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