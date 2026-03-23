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Kitzbüheler Anzeiger
Ski Clubmeister Waidring
Foto: SC Waidring

Waidring

23. März 2026

Widmoser und Endstrasser neue Waidringer Clubmeister

Der Schiclub Waidring hat seine Clubmeisterschaften 2026 erfolgreich ausgetragen. Die alpinen Rennen fanden nach wetterbedingter Verschiebung am Hausberg statt, die nordischen Wettkämpfe im Webererfeld auf der hauseigenen 770-Meter-Loipe. Bei besten Bedingungen – Sonne, perfekte Pisten und präzise Spur – zeigten Teilnehmer von den Bambinis bis zu FIS- und Europacup-Athleten beeindruckende Leistungen.

Im Riesentorlauf (Alpin) sicherte sich Monika Widmoser mit einer Gesamtzeit von 53,25 Sekunden den Titel der Clubmeisterin, bei den Herren gewann Hannes Endstrasser in 49,64 Sekunden. Im Langlauf triumphierte Paula Danzl als einzige Dame im Feld, während Christian Foidl bei den Herren mit starker Leistung siegte. Die Nordische Clubmeisterschaft feierte nach mehreren Jahren Pause ein gelungenes Comeback.

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