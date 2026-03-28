Wer hat an der Uhr gedreht?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhren werden umgestellt. Genauer gesagt springt die Zeit um 2 Uhr nachts direkt auf 3 Uhr – die Sommerzeit beginnt. Für viele bedeutet das zwar eine Stunde weniger Schlaf, gleichzeitig sorgt die Umstellung aber für längere und hellere Abende.

Die Zeitumstellung wurde ursprünglich eingeführt, um Energie zu sparen und das Tageslicht besser zu nutzen.



Wichtig: Wer noch analoge Uhren zuhause hat, sollte daran denken, diese rechtzeitig umzustellen. Smartphones und moderne Geräte erledigen das in der Regel automatisch.