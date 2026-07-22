Bezirk Kitzbühel macht jetzt gegen Raser mobil

Es ist ein langgehegter Wunsch in vielen Gemeinden: der Ankauf von Radarkästen, um vor allem in innerörtlichen Bereichen die Einhaltung von Tempolimits, insbesondere in Tempo-30-Zonen, besser kontrollieren zu können. Lange Zeit waren diese Kontrollen hauptsächlich der Bundespolizei vorbehalten, lediglich Gemeinden mit einem eigenen Gemeindewachkörper konnten bereits selbst Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen.



Die Stadt Kitzbühel ge ...