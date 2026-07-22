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Kitzbüheler Anzeiger
RadarWaidring_Klausner

Der Frontradar an der Bundesstraße in Waidring – hier steigen die Autofahrer gerne auf die Bremse.

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Bezirk

von Margret Klausner
22. Juli 2026

Bezirk Kitzbühel macht jetzt gegen Raser mobil

Es ist ein langgehegter Wunsch in vielen Gemeinden: der Ankauf von Radarkästen, um vor allem in innerörtlichen Bereichen die Einhaltung von Tempolimits, insbesondere in Tempo-30-Zonen, besser kontrollieren zu können. Lange Zeit waren diese Kontrollen hauptsächlich der Bundespolizei vorbehalten, lediglich Gemeinden mit einem eigenen Gemeindewachkörper konnten bereits selbst Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen.

Die Stadt Kitzbühel ge ...

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