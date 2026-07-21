Kirchberger rätseln über Pläne des Bürgermeisters

Die Gerüchteküche brodelte schon seit Wochen, nun ist die Katze aus dem Sack und das Thema seither zu einem Dauerbrenner an den Kirchberger Stammtischen geworden: Langzeit-Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) will demnach offenbar von der politischen Bühne abtreten und noch vor den Gemeinderatswahlen, die für 2028 angesetzt sind, aus dem Amt scheiden. Um in den Ruhestand zu wechseln, wie hinter vorgehaltener Hand zu vernehmen ist.

Helmut Berger selbst hält sic ...