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Kitzbüheler Anzeiger
Dorfplatzeröffnung_Fieberbrunn

Eröffnet: Vize-Bgm. Thomas Wörgetter, TVB-Obmann Markus Kogler, Bgm. Walter Astner, GV Michael Wörgetter, Fides Laiminger, die Architekten Jakob und Thomas Fliri, Vize-Bgm. Hannes Fleckl und Pfarrer Christoph Eder (von links).

Foto: Toni Niederwieser
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Fieberbrunn

von Margret Klausner
16. Juli 2026

Fieberbrunner Dorfplatz erstrahlt in neuem Glanz

Die Querelen schienen vergessen, als vor Kurzem der neu gestaltete Dorfplatz mit der neuen Veranstaltungsbühne im Rahmen des Fieberbrunner Sommernachtsfestes eröffnet wurde. Dem Umbau, der zu Ostern begonnen hatte, waren monatelange Diskussionen vorausgegangen. Hintergrund war eine Vereinbarung mit einem Anrainer. Vizebürgermeister Hannes Fleckl (Grüne) kritisierte dieses Übereinkommen. Anstelle eines derartigen Vertragsabschlusses hätte er damal ...

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