Fieberbrunner Dorfplatz erstrahlt in neuem Glanz

Die Querelen schienen vergessen, als vor Kurzem der neu gestaltete Dorfplatz mit der neuen Veranstaltungsbühne im Rahmen des Fieberbrunner Sommernachtsfestes eröffnet wurde. Dem Umbau, der zu Ostern begonnen hatte, waren monatelange Diskussionen vorausgegangen. Hintergrund war eine Vereinbarung mit einem Anrainer. Vizebürgermeister Hannes Fleckl (Grüne) kritisierte dieses Übereinkommen. Anstelle eines derartigen Vertragsabschlusses hätte er damal ...