Umwidmungen betreffen auch geplantes Edelbordell

Das Buch über die seit Langem geplante Errichtung eines Edelbordells in der Gamsstadt ist um ein Kapitel reicher: Nach einer Bausperre, die schon im Dezember 2025 für die Dauer von einem Jahr erlassen wurde, beschlossen Kitzbühels Mandatare mehrheitlich die Umwidmung von Grundstücken entlang der St. Johanner Straße – stadtauswärts auf der linken Seite gelegen – in Mischgebiet und Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung.



Konkret davon betroffen ist der Abschnitt, der sich vom Kompetenzzentrum bis zur Sportalm erstreckt, wie Bürgermeister Klaus Winkler erläutert. Aufgrund von Nutzungskonflikten seien die Umwidmungen von mehreren Grundstücken notwendig geworden, begründen der Stadtchef sowie der Obmann vom Bau- und Planungsausschuss, Georg Wurzenrainer. Sie erläutern: „In besagtem Bereich treffen Gewerbe- und Industrieflächen sowie Flächen für Wohnen und religiöse Nutzung aufeinander.“ Vom Beschluss ausgenommen: bestehende Sonderflächen, wie etwa der Königreichsaal oder Mitarbeiterunterkünfte.



Bordellpläne sind davon betroffen

Betroffen ist allerdings auch jenes Grundstück, auf dem die Errichtung von besagtem Nobel-Etablissement vorgesehen ist. Geplant ist ein Gebäude mit zehn Zimmern, einer Bar, einer Tiefgarage und einem Restaurant mit Haubenkoch. Das Projekt habe eine Gewerbewidmung, ist Projektentwickler Wolfgang Saringer gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger empört.