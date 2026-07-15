Regierung gibt über vier Millionen Euro für öffentliche Projekte frei

Der Bezirk Kitzbühel profitiert von der zweiten Ausschüttung des Tiroler Gemeindeausgleichsfonds 2026. Insgesamt fließen 4,284 Millionen Euro in die Region. Den größten Anteil machen mit 3,572 Millionen Euro die allgemeinen Bedarfszuweisungen aus, mit denen die Gemeinden wichtige Infrastrukturprojekte finanzieren können. Förderungen fließen in die Neuerrichtung des Feuerwehr-Gerätehauses Hochfilzen bzw. in die Adaptierung des Bauhof Hochfilzen. Weiters wird in die Sanierung des Gemeindehauses St. Jakob, in den Ausbau der Kinderbetreuung Waidring sowie den Neubau Kindergarten Jochberg investiert.



Photovoltaik für Bauhof in Oberndorf

7.100 Euro erhält der Bezirk aus dem Tiroler Energiefonds. Gefördert werden Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energie – darunter auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs in Oberndorf.

Insgesamt schüttet das Land Tirol aus dem Gemeindeausgleichsfonds mehr als 38 Millionen Euro an die Gemeinden aus. Landeshauptmann Anton Mattle betont, dass damit Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Energieversorgung sowie die Vorbereitung auf Krisen und Katastrophen ermöglicht werden. Auch die Feuerwehren profitieren landesweit mit Förderungen von über 1,11 Millionen Euro.