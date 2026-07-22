Die Obfrau des St.Johanner Museums Irmgard Silberberger und Museumsleiter Peter Fischer (re.) mit dem glücklichen Finder Christoph Nothegger.
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Sensationsfund in St.Johann: Jogger stolperte über 3.500 Jahre alte Axt
Es ist seiner Leidenschaft für Geschichte und Archäologie zu verdanken, dass dieses Relikt aus der Bronzezeit nun zum Stolz des St. Johanner Museums geworden ist: Beim Joggen entdeckte Christoph Nothegger ein Metallteil auf dem Boden, hob es auf und nahm es mit nach Hause. Dem Kirchdorfer war rasch klar, dass es sich um etwas Besonderes handeln könnte. Er setzte sich mit dem Bundesdenkmalamt in Verbindung und meldete den Fund – nicht ahnend, welche Sensation er da in Hä ...