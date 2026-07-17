Nach Protest wird Müllinsel in anderen St. Johanner Ortsteil verlegt

Im März wurde im St. Johanner Gemeinderat erstmals das neue „Unterflur-Sammelsystem“ präsentiert. Dabei handelt es sich um Müllcontainer mit Einwurfsäulen und unterirdischen Sammelschächten, die auf dezentralen Sammelinseln installiert werden können. Wertstoffe wie Glas, Papier und Karton können über ein elektronisches Schließsystem ausschließlich mit einer gültigen St. Johann Card eingeworfen werden.



Wie Bürgermeister Stefan Seiwald erklä ...