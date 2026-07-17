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  3. Nach Protest wird Müllinsel in anderen St. Johanner Ortsteil verlegt
Kitzbüheler Anzeiger
Müllinsel_St.Johann_Innsbruckerstraße

Auf dieser kleinen Grünfläche hätte eines der geplanten „Unterflur-Sammelsysteme“ errichtet werden sollen. Nach Bürgerprotesten hat sich die Gemeinde jetzt entschieden, das Projekt in einem anderen Ortsteil zu realisieren.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

St. Johann

von Margret Klausner
17. Juli 2026

Nach Protest wird Müllinsel in anderen St. Johanner Ortsteil verlegt

Im März wurde im St. Johanner Gemeinderat erstmals das neue „Unterflur-Sammelsystem“ präsentiert. Dabei handelt es sich um Müllcontainer mit Einwurfsäulen und unterirdischen Sammelschächten, die auf dezentralen Sammelinseln installiert werden können. Wertstoffe wie Glas, Papier und Karton können über ein elektronisches Schließsystem ausschließlich mit einer gültigen St. Johann Card eingeworfen werden.

Wie Bürgermeister Stefan Seiwald erklä ...

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