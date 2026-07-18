Unterführung: Schlüssel für neuen St. Johanner Ortsteil

Der Bahnhof St. Johann wird weiter aufgewertet. Er bekommt nach längeren Diskussionen mit den Österreichischen Bundesbahnen eine neue Fassadenuhr. Nun steht ein weiterer wichtiger Ausbauschritt bevor: Die bestehende Personenunterführung soll nach Süden verlängert werden. Damit erhalten das südlich des Bahnhofs gelegene Gemeindegebiet und das Ortszentrum künftig eine direkte fußläufige Verbindung.



Unterführung nur vom Norden her