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Kitzbüheler Anzeiger
Bahnunterführung_St.Johann

Die Fußgängerunterführung im St. Johanner Bahnhof wird jetzt erweitert und wird dadurch zum Schlüssel für den neuen geplanten Ortsteil.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

St. Johann

von Margret Klausner
18. Juli 2026

Unterführung: Schlüssel für neuen St. Johanner Ortsteil

Der Bahnhof St. Johann wird weiter aufgewertet. Er bekommt nach längeren Diskussionen mit den Österreichischen Bundesbahnen eine neue Fassadenuhr. Nun steht ein weiterer wichtiger Ausbauschritt bevor: Die bestehende Personenunterführung soll nach Süden verlängert werden. Damit erhalten das südlich des Bahnhofs gelegene Gemeindegebiet und das Ortszentrum künftig eine direkte fußläufige Verbindung.

Unterführung nur vom Norden her

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