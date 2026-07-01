Bischofs-Geburtstag mit Nachwehen – Schützen mussten Büchsen abgeben

Mit diesen Schlagzeilen hatten die Schützen aus Waidring, St. Ulrich und Fieberbrunn wohl nicht gerechnet: Nachdem ihre Waffen an der deutschen Grenze beschlagnahmt worden waren, berichteten Medien in ganz Deutschland über die „Aktion scharf“ der bayerischen Grenzpolizei. Sogar Bayerns Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zeigte sich auf Facebook und X irritiert und kündigte an, die betroffenen Schützen als Zeichen der Wertschätzung ...