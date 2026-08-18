500.000 Euro in Spielplätze investiert

Damit die mehr als 800 St. Johanner Kinder mit viel Bewegung an der frischen Luft aufwachsen können, schuf die Gemeindeführung für sie ein tolles Angebot: Sechs öffentliche zentrumsnahe Spielplätze wurden neu gestaltet oder revitalisiert, schildert Familienreferentin Andrea Hauser. Dafür hat die Marktgemeinde St. Johann tief in die Tasche gegriffen: Mehr als 500.000 Euro flossen in den vergangenen fünf Jahren in die Spielplatz-Anlagen der Gemeinde, erläuter ...