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Kitzbüheler Anzeiger
Spielplatz St. Johann

Lokalaugenschein von Bgm. Stefan Seiwald und den Gemeinderäten am Motorik-Spielplatz in St. Johann.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

St. Johann

von Alexandra Fusser
18. August 2026

500.000 Euro in Spielplätze investiert

Damit die mehr als 800 St. Johanner Kinder mit viel Bewegung an der frischen Luft aufwachsen können, schuf die Gemeindeführung für sie ein tolles Angebot: Sechs öffentliche zentrumsnahe Spielplätze wurden neu gestaltet oder revitalisiert, schildert Familienreferentin Andrea Hauser. Dafür hat die Marktgemeinde St. Johann tief in die Tasche gegriffen: Mehr als 500.000 Euro flossen in den vergangenen fünf Jahren in die Spielplatz-Anlagen der Gemeinde, erläuter ...

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