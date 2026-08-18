Andreas Gabalier und Fans nehmen Kurs auf Kitzbühel

Ungeachtet aller derzeit kursierenden Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsplänen, steigen im Tennisstadion weitere Shows. Den Beginn des Reigens machte bekanntlich die TV-Eurovisions-Sendung Schlagerbooom mit Florian Silbereisen Anfang Juni.



Monika Gruber füllte Stadion zwei Mal

Am vergangenen Wochenende freute sich Veranstalter Thomas Rass (KitzMusik) über zwei bis auf den letzten Platz ausverkaufte und umjubelte Vo ...