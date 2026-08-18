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Kitzbüheler Anzeiger
Andreas Gabalier Kitzbühel

Andreas Gabalier am Wochenende in Kitzbühel: Tausende Fans freuen sich auf eine Show mit Freunden sowie ein Konzert mit Band.

Foto: Sabine Huber
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
18. August 2026

Andreas Gabalier und Fans nehmen Kurs auf Kitzbühel

Ungeachtet aller derzeit kursierenden Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsplänen, steigen im Tennisstadion weitere Shows. Den Beginn des Reigens machte bekanntlich die TV-Eurovisions-Sendung Schlagerbooom mit Florian Silbereisen Anfang Juni.

Monika Gruber füllte Stadion zwei Mal
Am vergangenen Wochenende freute sich Veranstalter Thomas Rass (KitzMusik) über zwei bis auf den letzten Platz ausverkaufte und umjubelte Vo ...

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