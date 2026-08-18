Brixentaler feierten Westendorfer Musikkapelle

Anlässlich des 185-jährigen Bestehens ihrer Musikkapelle waren heuer die Westendorfer für die Ausrichtung des Brixentaler Bezirksmusikfests zuständig. Der Andrang war riesig: Allein am Sonntag, dem Höhepunkt des dreitägigen Reigens, marschierten zwölf Musikkapellen auf dem Dorfplatz auf, davon zehn Talschaftskapellen von Jochberg bis Itter und Kelschsau, sowie zwei Gastkapellen (Aschau im Zillertal sowie Stroheim in Oberösterreich). Gemeinsam umrahmten sie die Festmesse, die vom Brixentaler Pfarrer Roland Frühwirth zelebriert wurde.



Bürgermeister René Schwaiger, zugleich Gastgeber wie Kapellmeister, hatte die Ehre, den riesigen aus 600 Musikerinnen und Musikern bestehenden Klangkörper zu dirgieren. Ein eindrucksvolles Erlebnis, wie er betonte. „Alle zwölf Kapellen ergänzen sich perfekt im Zusammenspiel. Ganz nach unserem Motto ‚Mitanånd kling’s am bestn!“



Jung und Alt miteinander vereint

Aus musikalischer Sicht decke die Blasmusik mittlerweile ein sehr breites Spektrum ab, von Symphonischer Musik über Musicals bis zu Marsch und Polka, aber auch im dörflichen Leben habe sie einen hohen Stellenwert, erläuterte er. „Sie bringt Jung und Alt zusammen und stärkt die Gemeinschaft im Ort.“ Davon berichtete auch Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, der einmal mehr die ehrenamtlichen Leistungen in den Mittelpunkt stellte. „Das Ehrenamt ist der Kitt in unserer Gesellschaft.“



Albert Sieberer wurde Ehrenmitglied

Kein Bezirksmusikfest ohne Ehrungen verdienter Aktiv: Mit der Verdienstmedaille in Gold für 50 Jahre wurden Fritz Widauer (MK Brixen) sowie Josef Fohringer (MK Kelchsau) für 50-jährige sowie Peter Friesinger (MK Jochberg) für 55-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Simon Eisenmann (MK Brixen) und Peter Schmiedinger (MK Kirchberg) wurden für 60-jährige Treue geehrt. Seit 65 Jahren ist Helmuth Wurzenrainer (MK Hopfgarten) verdienter Musikant, weshalb er ebenfalls ausgezeichnet wurde.



Zum Ehrenmitglied des Bezirksverbandes der Brixentaler Blasmusikkapellen wurde Albert Sieberer ernannt. Seit 2002 ist er im Vorstand vertreten, darunter als Bezirksschriftführer (2002-2006) sowie als Bezirksobmann-Stellvertreter (2006-2026).



Beim anschließenden Festumzug stellten die örtlichen Vereine ihre Kreativität mit fantasievoll geschmückten Festwägen unter Beweis: Dabei waren alle, von der Jägerschaft, den Jungbauern und Plattlern über den Fußball-, Ski- und Tennisclub bis zu den Krampussen, dem Obst- und Gartenbauverein sowie den Traditionsvereinen und der Feuerwehr.