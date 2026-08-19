Baustart für das Haus der Generationen

Gut Ding‘ braucht Weile: Bereits 2022 wurden die Planungen aufgenommen, vor wenigen Tagen wurde der Spatenstich am Schwimmbadweg gesetzt. Bisher sei das Generationenhaus in Schwaz ein Leitprojekt gewesen, so Dietmar Härting, Geschäftsführer des gemeinnützigen Wohnbauträgers Tiroler Friedenswerk, in seiner Ansprache.



„Tirolweites Vorzeigeprojekt“

Künftig werde das St. Johanner Haus der Generationen jedoch ein tirolwei ...