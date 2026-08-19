Kirchberg bekommt neuen Bürgermeister

Mit dem frühzeitigen Abtritt von Langzeit-Bürgermeister Helmut Berger bricht in Kirchberg eine neue Ära an: Seit 2010 übte der Sozialdemokrat das Bürgermeisteramt aus, in wenigen Tagen wird er die politische Bühne verlassen – rund eineinhalb Jahre vor den Gemeinderatswahlen, die 2028 anstehen.



Gerüchte, wonach Berger schon in der aktuellen Legislaturperiode sein Amt niederlegen will, kursieren im Ort schon seit geraumer Zeit. Er habe nie ein Geheimni ...