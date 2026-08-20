Causa "Schmotzer" hat ein Nachspiel: BH Kitzbühel ermittelt

Die "Causa Schmotzer" hat ein verwaltungsrechtliches Nachspiel. Die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel leitete Verwaltungsstrafverfahren gegen die vierjungen Brixentaler ein, die kürzlich vom Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf der Tierquälerei rechtskräftig freigesprochen wurden. Auf Grundlage dieses Urteils soll sich die BH Kitzbühel zu einem Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz entschieden haben.



Im Zentrum der nun eingeleiteten Ve ...