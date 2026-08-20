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Kitzbüheler Anzeiger
Schmotzer Mahnwache Innsbruck

Tierschützer waren nach den Freisprüchen empört. Vor dem Landesgericht Innsbruck fand eine Mahnwache statt.

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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
20. August 2026

Causa "Schmotzer" hat ein Nachspiel: BH Kitzbühel ermittelt

Die "Causa Schmotzer" hat ein verwaltungsrechtliches Nachspiel. Die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel leitete Verwaltungsstrafverfahren gegen die vierjungen Brixentaler ein, die kürzlich vom Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf der Tierquälerei rechtskräftig freigesprochen wurden. Auf Grundlage dieses Urteils soll sich die BH Kitzbühel zu einem Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz entschieden haben.

Im Zentrum der nun eingeleiteten Ve ...

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