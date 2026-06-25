Watschenbach-Turnier lockt 160 Bogenschützen

Das 6. Watschenbach-Turnier auf dem 3D-Parcours des BSV Penzing lockte auch heuer wieder zahlreiche Bogensportler nach Oberndorf. Der Bewerb ist Teil des Tiroler Alpen-Cups und wurde nach den Regeln der International Field Archery Association in sechs Bogenklassen ausgetragen.



Obmann Herbert Hopfgartner konnte insgesamt 160 Teilnehmer begrüßen, die auf dem anspruchsvollen Parcours ihr Können unter Beweis stellten. Nach rund sechs Stunden waren alle Score-Zettel abgegeben. Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich Obmann Herbert Hopfgartner bei den zahlreichen Helfern und Vereinsmitgliedern. „Nur mit einem starken Organisationsteam ist es möglich, eine solche Veranstaltung durchzuführen.“