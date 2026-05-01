Was lebt eigentlich in den Tiefen des Schwarzsees?

Der Schwarzsee – Badesee, Erholungsraum, Naturjuwel und seit 1944 im Eigentum der Stadt Kitzbühel. Die Landschaft ist hier von außergewöhnlicher Schönheit und Vielfalt, Teile des Uferbereiches sind seit den 1980er-Jahren als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Auf Einheimische und Gäste übt das 16 Hektar große und rund sieben Meter tiefe Gewässer seit jeher eine starke Anziehungskraft aus.



Trotz des ganzjährigen Besucheransturmes bleibt die Umwelt am und im See intakt. Dafür verantwortlich sind die Fischer vom Schwarzsee, allen voran die drei städtischen Aufsichtsfischer Thomas Neumayr, Gerhard Vogel und Benjamin Schott, die hier jeden Vorgang mit Argusaugen beobachten. Sie sind für die Beaufsichtigung, Pflege und den Schutz des Gewässers verantwortlich. Die Überprüfung des Fischbestandes und Pflege des Lebensraumes zählen unter vielen anderen zu ihren Hauptaufgaben.



Die Kitzbüheler lieben ihren Schwarzsee. Über dessen Fauna wissen jedoch die wenigsten Bescheid. Auf Anfrage des Kitzbüheler Anzeigers geben Thomas Neumayr und Gerhard Vogel bereitwillig Einblick in die moorige Unterwasserwelt.Eines vorweg: Es sind nicht nur Karpfen und Biber in Tirols wärmstem Moorsee angesiedelt. Bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein werden gerade jede Menge Krebse im See ausgesetzt.



Wofür sind die Krebse gut? Um welche Art handelt es sich dabei?

Thomas Neumayr: Es sind Edelkrebse, die rund 20 Zentimeter lang werden. Im Schwarzsee sind sie nicht neu, wir haben diese Art schon vor 15 Jahren ausgesetzt und den Bestand seither laufend beobachtet. Krebse sind wichtig für die Ökobilanz des Sees. Sie leben nur dort, wo die Wasserqualität gut ist. Weil sie die toten Fische fressen, sind sie quasi die Wasserpolizei eines Gewässers. Krebse dürfen übrigens nicht gefangen werden. Sie sind streng geschützt.



Der Schwarzsee ist ganzjähriger Erholungsraum. Was lässt sich angesichts der Menschenmassen über den Fischbestand sagen? Lohnt sich im Hochsommer das Fischen überhaupt?



Thomas Neumayr: Der Bestand ist sehr gut und mit elf vertretenen Arten auch vielfältig: Hecht, Zander, Schleie, Barsch, Rotfeder, Rotauge, Laube, Aitel, Waller, Brachse und natürlich Karpfen. Im Juli und August fischen wir nur nachts, tagsüber ist hier zu viel los. Aale gibt es bei uns übrigens schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie sind verboten.



Stichwort Karpfen – die sind ja bekanntlich die Attraktion im Stadtbad. Im Bereich des Stegs werden sie staunend beobachtet. Warum sind sie eigentlich so fett? Ist das eine besondere Karpfenart?

Gerhard Vogel: Nein, überhaupt nicht. Das sind ganz normale Spiegel- oder Schuppenkarpfen. Weil sie leider immer wieder gefüttert werden, schwimmen sie ans Ufer, wohl in der Hoffnung, dass etwas zum Fressen abfällt. Fische können Menschen tatsächlich am Ufer wahrnehmen.

