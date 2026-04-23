Nach Busunfall in St. Johann Notfallpläne unter der Lupe

Ein Busunfall mit neun verletzten Personen sorgte, wie berichtet, vor Kurzem in St. Johann für ein massives Verkehrs-

chaos – die Loferer Bundesstraße musste für längere Zeit komplett gesperrt werden, da u.a. mehrere Hubschrauber landen mussten. Die Autofahrer, die im Stau standen, suchten sich andere Wege. Das Ergebnis war ein komplett verstopftes Dorf am späten Nachmittag.



In der jüngsten Gemeinderatssitzung thematisierte GR Heribert Mariache ...