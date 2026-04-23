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Kitzbüheler Anzeiger
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Mehrere Hubschrauber mussten auf der Bundesstraße in St. Johann landen – die Verbindung war längere Zeit gesperrt, ein Stau die Folge.

ABO PUR

St. Johann

von Margret Klausner
23. April 2026

Nach Busunfall in St. Johann Notfallpläne unter der Lupe

Ein Busunfall mit neun verletzten Personen sorgte, wie berichtet, vor Kurzem in St. Johann für ein massives Verkehrs-
chaos – die Loferer Bundesstraße musste für längere Zeit komplett gesperrt werden, da u.a. mehrere Hubschrauber landen mussten. Die Autofahrer, die im Stau standen, suchten sich andere Wege. Das Ergebnis war ein komplett verstopftes Dorf am späten Nachmittag.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung thematisierte GR Heribert Mariache ...

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