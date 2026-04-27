Wolfalarm in Kirchberg – Tier spazierte direkt bis zur Bundesstraße

Da staunten die Bewohner des Brandseitweges in Kirchberg am Montagmorgen nicht schlecht – gegen halb sieben Uhr marschierte eine Wolf über die Straße und sorgte nicht nur bein den Anrainer für Staunen, sondern auch bei jenen Autofahrern die auf der Brixentaler Bundesstraße in Höhe der Fleckalmbahn unterwegs waren: ein Wolf spazierte zwischen den Häusern durch bis zur Straße, wo er dann wieder kehrt machten. Gesehen wurde Meister Isegrimm auch von einigen Baggerfahrern, die derzeit an der Baustelle neben der Fleckalmbahn beschäftigt sind. Das Tier war oberhalb von ihnen über die Wiese marschiert. Die Jägerschaft der Gemeinde Kirchberg traf sich rasch zu einer Krisensitzung, da das Tier doch sehr nahe an das Wohngebiet herangekommen ist. Die Jägerschaft wurde noch in der Früh über die Sichtung informiert, am Nachmittag wurde dann der Abschussbescheid veröffentlicht.