Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Wolfalarm in Kirchberg – Tier spazierte direkt bis zur Bundesstraße
Kitzbüheler Anzeiger
Wolf mitten im Ort in Kirchberg

Schock für die Anrainer des Brandseitweges in Kirchberg - gegen halb sieben Uhr früh spazierte ein Wolf über die Straße

Foto: privat

Aktuelles

von Margret Klausner
27. April 2026
aktualisiert: Heute, 16:27 Uhr

Wolfalarm in Kirchberg – Tier spazierte direkt bis zur Bundesstraße

Da staunten die Bewohner des Brandseitweges in Kirchberg am Montagmorgen nicht schlecht – gegen halb sieben Uhr marschierte eine Wolf über die Straße und sorgte nicht nur bein den Anrainer für Staunen, sondern auch bei jenen Autofahrern die auf der Brixentaler Bundesstraße in Höhe der Fleckalmbahn unterwegs waren: ein Wolf spazierte zwischen den Häusern durch bis zur Straße, wo er dann wieder kehrt machten. Gesehen wurde Meister Isegrimm auch von einigen Baggerfahrern, die derzeit an der Baustelle neben der Fleckalmbahn beschäftigt sind. Das Tier war oberhalb von ihnen über die Wiese marschiert. Die Jägerschaft der Gemeinde Kirchberg traf sich rasch zu einer Krisensitzung, da das Tier doch sehr nahe an das Wohngebiet herangekommen ist. Die Jägerschaft wurde noch in der Früh über die Sichtung informiert, am Nachmittag wurde dann der Abschussbescheid veröffentlicht.

Weitere Artikel:

a_Jodlalm_17_2026_Fusser
ABO PUR

St. Johann

25.04.2026

Jodlalm St. Johann: Bauverhandlung steht an

Jahrelang wurde um den Neubau des Jodlalm-Liftes in St. Johann gerungen. Die Finanzierung des 20 Millionen Euro teuren Projekts ist gesichert. Jetzt ist das Ministerium am Zug.

Sieghartsleitner Gabriel

Kitzbühel

24.04.2026

Nachfolge von Anton Bodner besiegelt

In der Bergbahn AG Kitzbühel sind die Würfel gefallen: Mit Gabriel Sieghartsleitner steht der künftige Vorstandsvorsitzende fest.

winkler-freistellen-15-12026-klausner-9
ABO PUR

Kitzbühel

24.04.2026

Nach Kritik ÖVP-Stadtparteitag angekündigt

Anonyme Kritik sorgt in Kitzbühel für Unruhe: Parteiintern werden fehlende Neuwahlen und Unklarheiten rund um die Stadtpartei thematisiert. Bürgermeister Klaus Winkler weist die Vorwürfe scharf zurück – und kündigt einen Parteitag an.

a_Busunfall_17_2026_FF
ABO PUR

St. Johann

23.04.2026

Nach Busunfall Notfallpläne diskutiert

Mehrere Hubschrauber mussten auf der Bundesstraße in St. Johann landen – die Verbindung war längere Zeit gesperrt, ein Stau die Folge. Im Gemeinderat wurde die Problematik jetzt diskutiert.

AMS Tirol Jobbörsen im EU - Ausland.webp

Bezirk

22.04.2026

Der Tourismus bleibt ein starker Motor

Ende März lag die Arbeitslosigkeit im Bezirk um 9,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die
Arbeitskräftesituation der Branche entspannte sich durch ein ausgeweitetes Saisonkontingent.

Eichenhalle
ABO PUR

Aktuelles

22.04.2026

Erste Firstfeier im Großprojekt B3 in Kirchberg

Hotel und Mitarbeiterhaus, Supermarkt, Büros und Ärztezentrum: Ein Riesen-Baulos wird seit August 2025 an der westlichen Ortseinfahrt von Kirchberg realisiert. Geplante Fertigstellung: Mitte 2028.

Sommertourismus
ABO PUR

Bezirk

22.04.2026

Für Sommersaison überwiegt der Optimismus

Massenansturm oder totale Talfahrt? Die aktuell angespannte Weltlage wird jedenfalls Auswirkungen auf den heimischen Tourismus haben. Der Kitzbüheler Anzeiger hat nachgefragt.

schwarzsee parkplatz

Kitzbühel

21.04.2026

Schwarzsee: Kritik an den Parkgebühren

Ab 1. Mai muss für das Parken beim Stadtbad bezahlt werden. Es werden nur Tagestickets um sieben Euro bzw. gegen Vorlage der Kitzbüheler Bürgerkarte um 3,50 Euro angeboten. Schwarzseereferent Rudi Widmoser hat damit wenig Freude.

E-Paper
Aktuelles