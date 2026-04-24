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Kitzbüheler Anzeiger
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Kitzbühels Stadtparteiobmann Bgm. Klaus Winkler zeigt sich ungehalten über die anonyme Kritik.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

Kitzbühel

von Margret Klausner
24. April 2026

Kitzbühel: Klaus Winkler kündigt Stadtparteitag an

Verärgert zeigt sich Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler über eine anonyme Kritik, die die Runde macht. Im Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2028 sei unklar, wer künftig die Partei anführen wird – weiterhin Bürgermeister Klaus Winkler oder eine neue Führung, heißt es in einem Schreiben, das derzeit in Kitzbühel kursiert.

Kritisiert wird von den anonymen Verfassern, dass laut Statuten der Tiroler Volkspartei bereits seit Septe ...

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