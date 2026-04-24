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Kitzbüheler Anzeiger
Sieghartsleitner Gabriel

Florian Wörgetter, Vorstandsvorsitzender Anton Bodner, der künftige Vorstandssprecher Gabriel Sieghartsleitner, Vorstand Christian Wörister und Aufsichtsratsvorsitzender Bgm. Klaus Winkler (von links).

Foto: Alexandra Fusser

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
24. April 2026

Nachfolge von Anton Bodner besiegelt

Generationswechsel im Management der Bergbahn AG Kitzbühel: Für Vorstandsvorsitzenden Anton Bodner, der sich mit 30. November in den Ruhestand verabschiedet, folgt mit Gabriel Sieghartsleitner ein neuer Vorstandssprecher nach. Der 34-jährige Gmundener ist in der Seilbahnbranche kein Unbekannter: Seit 2022 ist er Prokurist und COO bei der Oberösterreichischen Seilbahnholding GmbH. Zuvor war er zehn Jahre bei den Österreichischen Bundesforsten als Projektleiter tätig.

Sieghartsleitner, Wörister und Wörgetter bilden Management
In der Bergbahn AG Kitzbühel wird Sieghartsleitner zukünftig als Vorstandssprecher die Bereiche Finanzen, Operations, Human Resources und Strategie verantworten. Christian Wörister wird als Vorstand weiterhin die Bereiche Marketing, IT-Vertrieb und Internationalisierung leiten. Die Technik wird auch künftig vom technischen Leiter und Prokuristen Florian Wörgetter geführt. Mit Gabriel Sieghartleitner, der mit 1. Oktober 2026 in das Unternehmen eintreten wird, habe man den Besten für die ausgeschriebene Position gewinnen können, ist Aufsichtsratvorsitzender Bgm. Klaus Winkler überzeugt.

Insgesamt haben sich 41 Kandidaten für die Position des Vorstandsvorsitzenden in der Bergbahn AG Kitzbühel beworben.

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