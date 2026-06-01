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Kitzbüheler Anzeiger
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Bgm. Helmut Berger, Vizebgm. Josef Eisenmann, Barbara Berger, LA Claudia Hagsteiner, Hannes Kobler und Sebastian Hagsteiner (von links)

Aktuelles

von Kitzbüheler Anzeiger
01. Juni 2026

Hagsteiner übernimmt SPÖ-Ortsvorsitz

Die SPÖ Ortsgruppe Kirchberg stellte die personellen Weichen neu: Nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze der Ortsgruppe übergab Josef Eisenmann den Vorsitz an die Kirchberger Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner. Neben der Wahl eines neuen Vorstands wurden auch langjährige Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement ausgezeichnet.

Dankesworte für Eisenmanns Einsatz
Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand der Dank an Josef Eisenmann, der die SPÖ Kirchberg seit 2013 geführt und in dieser Zeit maßgeblich geprägt hat. Er habe wesentlich dazu beigetragen, die Ortsgruppe als politische und gesellschaftliche Kraft vor Ort zu stärken, hieß es in einer Dankesrede. Eisenmann ist in Kirchberg zudem in der Funktion des Vizebürgermeisters im Einsatz. „Sepp hat die SPÖ Kirchberg über viele Jahre mit ruhiger Hand, großer Verlässlichkeit und viel persönlichem Einsatz geführt. Dafür gebührt ihm großer Dank und Anerkennung“, so die neue Ortsvorsitzende.
Mit Claudia Hagsteiner übernimmt eine politisch erfahrene Persönlichkeit den Vorsitz der Sozialdemokraten in ihrer Heimatgemeinde. „Ich freue mich über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe in Kirchberg. Mir ist wichtig, dass wir als SPÖ vor Ort ansprechbar bleiben, die Themen der Menschen ernst nehmen und gemeinsam an einer sozialen, gerechten und lebenswerten Gemeinde arbeiten“, betonte Hagsteiner.

Neuer Vorstand gewählt
Der Vorsitzenden steht ein neu gewählter Vorstand mit Bürgermeister Helmut Berger, Vizebürgermeister Josef Eisenmann, Barbara Berger, Hannes Kobler und Sebastian Hagsteiner zur Seite. Geehrt für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Ortsgruppe wurden Alfred Gerschbacher (40 Jahre), Barbara Berger (25 Jahre), Hannes Kobler (40 Jahre) sowie Heribert Janisch (50 Jahre).

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