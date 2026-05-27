Feuerwehren im abgelaufenen Jahr stark gefordert

Es ist eine beeindruckende Bilanz, die Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Schroll dieser Tage in Kirchdorf vorlegte. Nach dem obligatorischen Festakt mit Kranzniederlegung ging der 138. Bezirksfeuerwehrtag mit zahlreichen Ehrengästen im Dorfsaal über die Bühne. Mit dabei waren unter anderem Landesrätin Astrid Mair und Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter.



Große Brände, aufwändige technische Einsätze und zahlreiche Fehlalarme – ...