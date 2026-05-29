Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Bergretter warnen vor Schneefeldern
Kitzbüheler Anzeiger
Schneefeld_1_Floobe

Ein Sturz auf einem Schneefeld endet meist mit schweren Verletzungen, so die Erfahrung der Bergretter.

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
29. Mai 2026

Bergretter warnen vor Schneefeldern

Während im Tal bereits der Frühling blüht, herrscht auf den Bergen teils noch tiefster Winter. Die Bergrettung des Bezirkes Kitzbühel warnt daher vor dem klassischen Trugschluss zum Saisonstart: Angenehmes T-Shirt-Wetter beim Losgehen verleitet oft dazu, die Gefahren in den Kitzbüheler Alpen und im Wilden Kaiser zu unterschätzen. In schattigen Rinnen und im Gipfelbereich liegen nach wie vor massive Altschneefelder. Wanderwege sind dadurch oft komplett verdeckt und Gipfel mit normaler Sommerausrüstung schlichtweg nicht erreichbar.

Sneakers haben am Berg nichts verloren
„Es ist ein gefährlicher Irrtum, das warme Wetter aus dem Tal eins zu eins für den Berggipfel zu erwarten“, erklärt Bezirksleiter Stefan Kurz-Lindner, Besonders das Überqueren von Altschneefeldern wird im Spätfrühling zu einer nicht zu unterschätzenden Unfallursache. Wer unvorbereitet auf ein steiles Schneefeld gerät und dort ausrutscht, verliert sofort die Kontrolle – ein solcher Absturz endet meist mit schweren Verletzungen. Die Bergretter beobachten vor allem beim Schuhwerk ein akutes Defizit im Sicherheitsbewusstsein. Viele Wanderer unterschätzen die Glätte des Altschnees und sind mit leichten Trailschuhen oder sogar Sneakers unterwegs. Auf den Schneefeldern reicht die Reibung weicher Sohlen jedoch schon bei geringer Hangneigung nicht mehr aus.

Ohne festes Schuhwerk oder alpine Hilfsmittel (wie Grödel oder Eispickel) ist ein Fortkommen kaum sicher möglich und ein Sturz ist dann kaum noch zu bremsen. Die stellvertretende Bezirksleiterin Magdalena Winkler rät daher dringend zur Vorsicht: „Wir sehen leider immer wieder, wie schnell Menschen hier in Bergnot geraten. Umkehren ist in solchen Situationen kein Versagen, sondern zeugt von alpinem Verstand.“

Weitere Artikel:

Elektrobusse_Kitzbühel_VVT_Raphael Gutleben

Kitzbühel

29.05.2026

Kitzbühel setzt voll auf Strom

In der Stadt Kitzbühel kommen erstmals E-Busse zum Einsatz - zusammen mit einem erweiterten Fahrplan. Davon sollen Fahrgäste und Anrainer profitieren.

Westendorf_PV_Gemeindeamt
ABO PUR

Westendorf

29.05.2026

Stromkosten der Gemeinde reduziert

In der e5-Gemeinde Westendorf setzt man seit geraumer Zeit auf erneuerbare Energien. Die kommunalen PV-Anlagen erzeugen sogar „Überstrom“.

Cityjet vor dem Wilden Kaiser_ÖBB_FlorianPirnbacher
ABO PUR

Bezirk

27.05.2026

Bahn-Umleitungen sorgen für Unmut

Bahn-Sperren, geplante Umleitungen und der zunehmende nächtliche Güterverkehr rufen die Touristiker auf den Plan – die ÖBB kontern.

138BEzirksfeuerwehrtag_Kirchdorf
ABO PUR

Bezirk

27.05.2026

Herausforderndes Jahr für die Feuerwehren

Mehr Brände, zahlreiche technische Einsätze und große Investitionen prägten das vergangene Jahr der Feuerwehren im Bezirk Kitzbühel. Die Zahl der Fehlalarme ist weiter gesunken, gebrannt hat es öfter.

Porträt einer lächelnden Frau mit schulterlangem, dunklem Haar und einer Halskette, in einem dunklen Oberteil vor einem hellen Hintergrund.

Meinung

Aktuelles

27.05.2026

Wieviel Bahn verträgt der Bezirk?

Die Diskussion rund um notwendige Güterzug-Umleitungen durch den Bezirk und die damit verbundene Lärmbelastung zeigt das Dilemma moderner Verkehrspolitik.

Tenne Firstfeier
ABO PUR

Kitzbühel

26.05.2026

Wichtiges Etappenziel erreicht: Dachgleiche im Hotel zur Tenne

Im Rohbau von Kitzbühels angehender Fünf-Stern-Nobelherberge wurde die Firstfeier gebührend zelebriert. Glanzvolle Eröffnung
des Luxushotels ist am 10. Dezember 2027.

Jochberg Stau B161
ABO PUR

Jochberg

26.05.2026

Dosierampel auf B 161 geht im Sommer in den Probebetrieb

Von Jochberg bis Kitzbühel: Die Stau-Misere für die Anrainer entlang der B161 soll entschärft werden. Im Sommer startet zu den Urlauberschichtwechseln eine Testphase für Entlastungsmaßnahmen.

Apfelbaum Stadtpark
ABO PUR

Kitzbühel

26.05.2026

Apfelbaum für Kitzbüheler Stadtpark ist "Bio"

Ein Apfelbaum aus Bayern ziert seit Kurzem den Kitzbüheler Stadtpark. Er ersetzt jenen Baum, der im Herbst für das Riesenrad weichen musste.

E-Paper
Aktuelles