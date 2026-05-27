Bezirk fordert Verlagerung des Güterverkehrs

Die anstehenden Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn, vor allem in Bayern, dürften durch notwendige Umleitungen auch Auswirkungen auf den Bezirk haben. Das ruft nun die Touristiker im Bezirk auf den Plan.

Die Betreiber jener Beherbergungsbetriebe entlang der Bahnlinie beklagen, wie der Anzeiger bereits berichtete, seit Längerem die starke Zunahme des nächtlichen Güterzugverkehrs. Tamara Jenewein, Betreiberin des „Rainhofes“ direkt neben der Hornkr ...