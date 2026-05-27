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Kitzbüheler Anzeiger
Honrkreuzung von oben_Pauli

Die Hornkreuzung in Kitzbühel – hier kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen.

ABO PUR

Bezirk

von Margret Klausner
27. Mai 2026

Bezirk fordert Verlagerung des Güterverkehrs

Die anstehenden Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn, vor allem in Bayern, dürften durch notwendige Umleitungen auch Auswirkungen auf den Bezirk haben. Das ruft nun die Touristiker im Bezirk auf den Plan.
Die Betreiber jener Beherbergungsbetriebe entlang der Bahnlinie beklagen, wie der Anzeiger bereits berichtete, seit Längerem die starke Zunahme des nächtlichen Güterzugverkehrs. Tamara Jenewein, Betreiberin des „Rainhofes“ direkt neben der Hornkr ...

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