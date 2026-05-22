Tenne-Firstfeier war gesellschaftliches Ereignis

Mit 180 Geladenen, darunter mehr als 100 Mitarbeiter der ausführenden Baufirmen, Nachbarn aus der Vorder- und Hinterstadt sowie Vertreter der Stadtgemeinde und der Behörden, wurde in Kitzbühels künftiger Fünf-Stern-Nobelherberge die Firstfeier begangen. „Die Dachgleiche bedeutet für uns, dass wir ein wesentliches Bauziel erreicht haben. Und das termingerecht“, freute sich Heinrich Dominici, General Manager des Hotel zur Tenne. Er fügte in seiner Ansprache hinzu: In diesem Gebäude kommt echtes Handwerk und echte Handwerkskunst zur Anwendung, der legendäre Charakter des Hauses wird nicht verändert.“



Von Dominici war außerdem der Eröffnungstermin zu erfahren: Am 10. Dezember 2027 wird das Luxushotel den Betrieb aufnehmen.

