Stromkosten der Gemeinde reduziert

Energieeffizienz, Klimaschutz und der vermehrte Einsatz von erneuerbaren Energien: Allesamt Kernthemen, die man sich in Westendorf seit geraumer Zeit auf die Fahnen heftet. Die Brixentalgemeinde ist seit 2016 Teil des Tiroler e5-Programmes, in dem unter anderem Energie-

einsparungen sowie der Einsatz von Ökostrom im Zentrum stehen. Energieautonom zu werden ist ein langfristiges Ziel der Landesinitiative Tirol 2025. Es lässt sich jedoch nur in vielen kle ...