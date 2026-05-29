Das Westendorfer Gemeindeamt von oben: Auf dem Dach prangen großffächig Solarpaneele. Sie erbringen laut Angaben von Bürgermeister René Schwaiger eine Leistung von 22kWpeak.
Stromkosten der Gemeinde reduziert
Energieeffizienz, Klimaschutz und der vermehrte Einsatz von erneuerbaren Energien: Allesamt Kernthemen, die man sich in Westendorf seit geraumer Zeit auf die Fahnen heftet. Die Brixentalgemeinde ist seit 2016 Teil des Tiroler e5-Programmes, in dem unter anderem Energie-
einsparungen sowie der Einsatz von Ökostrom im Zentrum stehen. Energieautonom zu werden ist ein langfristiges Ziel der Landesinitiative Tirol 2025. Es lässt sich jedoch nur in vielen kle ...