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Kitzbüheler Anzeiger
Westendorf_PV_Gemeindeamt

Das Westendorfer Gemeindeamt von oben: Auf dem Dach prangen großffächig Solarpaneele. Sie erbringen laut Angaben von Bürgermeister René Schwaiger eine Leistung von 22kWpeak.

Foto: Gemeinde Westendorf
ABO PUR

Westendorf

von Alexandra Fusser
29. Mai 2026

Stromkosten der Gemeinde reduziert

Energieeffizienz, Klimaschutz und der vermehrte Einsatz von erneuerbaren Energien: Allesamt Kernthemen, die man sich in Westendorf seit geraumer Zeit auf die Fahnen heftet. Die Brixentalgemeinde ist seit 2016 Teil des Tiroler e5-Programmes, in dem unter anderem Energie-
einsparungen sowie der Einsatz von Ökostrom im Zentrum stehen. Energieautonom zu werden ist ein langfristiges Ziel der Landesinitiative Tirol 2025. Es lässt sich jedoch nur in vielen kle ...

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