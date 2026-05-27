Wieviel Bahn verträgt der Bezirk?

Der Hinweis, dass die Strecke keine „Nebenbahn“ sei, ist sachlich richtig. Trotzdem bleibt die Frage, wie viel zusätzliche Belastung eine Region dauerhaft verkraften kann – und wie offen darüber kommuniziert wird. Die Nähe der Siedlungsräume zur Bahnlinie ist historisch gewachsen. Jeder entlang der Strecke wird verstehen, dass diese aufgrund ihrer Lage auch als Umleitungsroute genutzt werden muss. Doch wie so oft gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift.



Dass leisere Waggons, Geschwindigkeitsreduktionen und Lärmschutzmaßnahmen angekündigt werden, ist wichtig. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Menschen entlang der Strecke tatsächlich eine Entlastung spüren. Gerade zusätzliche Güterzüge, die künftig vermehrt auch nachts durch den Bezirk rollen, werden die Akzeptanz der Bevölkerung auf eine harte Probe stellen.



Natürlich ist das österreichische Bahnnetz Teil eines europaweiten Systems. Dennoch sind die Verantwortlichen der ÖBB in erster Linie auch den Menschen in den betroffenen Regionen verpflichtet.