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Kitzbüheler Anzeiger
Dorfstraße_Kirchdorf

Die Dorfstraße in Kirchdorf: Hier sollen zukünftig sogenannte „Etagenwidmungen“ gültig sein. Der Protest dagegen ist groß.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

Kirchdorf

von Margret Klausner
30. Mai 2026

„Etagenwidmungen“ auch in anderen Orten verordnet

Nach wie vor gibt es in Kirchdorf keine Lösung rund um die umstrittenen Widmungsvorgaben für das Dorfzentrum. Die „Kirchdorfer Aktionsgruppe gegen die Widmungsänderungen“ beklagt in einem weiteren Protestschreiben, dass auch knapp einen Monat nach der emotionalen Gemeinderatssitzung weiterhin keine Lösung auf dem Tisch liege. Nach wie vor gebe es keine ausreichende Kommunikation, kein Gesamtkonzept und keine Bürgerbeteiligung, kritisieren die Betroffen ...

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