„Etagenwidmungen“ auch in anderen Orten verordnet

Nach wie vor gibt es in Kirchdorf keine Lösung rund um die umstrittenen Widmungsvorgaben für das Dorfzentrum. Die „Kirchdorfer Aktionsgruppe gegen die Widmungsänderungen“ beklagt in einem weiteren Protestschreiben, dass auch knapp einen Monat nach der emotionalen Gemeinderatssitzung weiterhin keine Lösung auf dem Tisch liege. Nach wie vor gebe es keine ausreichende Kommunikation, kein Gesamtkonzept und keine Bürgerbeteiligung, kritisieren die Betroffen ...